Farmácias Distritais fecham para inventário em dias específicos de setembro e outubro

Confira os dias em que as unidades não atenderão à população para o trabalho interno

A Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde informa que, para realização do inventário nas farmácias distritais, será necessário que no dia não tenha atendimento ao público. “Faremos a contagem física de todo o estoque para verificar se a quantidade de medicamentos estocada está em conformidade com a quantidade registrada no sistema informatizado (SIGAF). Essa ação permite a identificação de divergências entre o estoque físico e virtual e a realização de ajustes necessários, o que possibilita fazer o Mapa de Medicamento de forma mais real, solicitando realmente as quantidades necessárias”, explica a coordenadora da Assistência Farmacêutica, Evelin Maíla.

Para que a população não fique desassistida, o inventário ficou marcado de forma intercalada (às terças e quintas), sendo que uma farmácia por dia não terá atendimento ao público. Confira a escala do inventário, que seguirá entre os meses de setembro e outubro:

DATAS DO INVENTÁRIO NAS FARMÁCIAS DISTRITAIS

13/09: MANOA

15/09: CDI

20/09: CIDADE DE DEUS

22/09: OROZIMBO MACEDO (BELO VALE)

27/09: LUXEMBURGO

29/09: SANTO ANTÔNIO

04/10: CENTRO