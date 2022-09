Passando a Limpo: é tempo de se conscientizar sobre educação no trânsito

O Programa Passando a Limpo recebeu nesta sexta-feira a educadora do trânsito da Secretaria de Trânsito e Transporte de Sete Lagoas (SELTRANS) Daniela Maia.

Foram abordados vários tópicos aproveitando a temática que será trabalhada na Semana Nacional do Trânsito, que vai de 18 a 25 de setembro e esse ano possui o tema “Juntos salvamos vidas”.

Na introdução, a entrevistada apresentou números alarmantes sobre acidentes de trânsito. No primeiro ano de pandemia da Covid-19, 1,3 milhões de pessoas morreram no mundo todo devido à doença. Porém, esse é o mesmo número recorrente de mortes mundiais no trânsito todos os anos. O Brasil é o 4º país que mais mata em acidentes, mas é o 1º em número de acidentes graves.

Além de todo o sofrimento pessoal causado pelos acidentes que de fato é imensurável, Daniela Maia apresentou uma estimativa de que anualmente acidentes demandam da União cerca de R$ 8 bilhões a título de repasses para o DPVAT, INSS e SUS. Recursos que infelizmente precisam ser aplicados a título de remediação quando na verdade poderiam ser usados em outros setores se a conscientização no trânsito gerasse comportamentos mais efetivos de todos os agentes envolvidos.

A SELTRANS também estima que R$ 28 mil a R$ 30 mil sejam gastos pelo Estado em cada acidente grave. Se o acidente evolui para óbito, o valor sobe para R$ 50 mil a R$ 55 mil por acidente.

Outro ponto levantado foram as deficiências na formação dos motociclistas, já que aulas práticas em motopistas não simulam a realidade do trânsito.

Como medidas que foram citadas para melhora no trânsito estão os investimentos feitos no âmbito das “cidades inteligentes” (cidades que adotam inovações tecnológicas para mitigar impactos na mobilidade, urbanismo, meio ambiente, segurança, entre outros) e aumento das ações fiscalizatórias e punitivas no combate a infratores.

Dicas interessantes foram dadas a pedestres e ciclistas, os agentes mais frágeis na hierarquia do trânsito: pedestres, não se coloquem em situação de risco (por exemplo, sempre use faixas para cruzar as ruas) e ciclistas, circulem sempre na mão da via pois é falsa a sensação de que andar na contramão lhe dá mais segurança.

Ao final, foram adiantadas algumas ações a serem desenvolvidas pela SELTRANS junto a parceiros públicos e privados durante a Semana Nacional do Trânsito. Algumas delas serão as ações de impacto do “Estacionamento de cadeiras-de-roda” – cadeiras serão colocadas em vagas comuns com aviso sobre o quanto é prejudicial ocupar uma vaga inadequada à sua condição – e intervenções artísticas do personagem “TransMorte” criado pela SELTRANS em pontos estratégicos do trânsito sete-lagoano alertando sobre comportamentos de risco ao volante.

Fica também o lembrete de que a SELTRANS está disponível para que empresários a convidem para desenvolver atividades ligadas ao trânsito com sua equipe de colaboradores, sejam palestras, dinâmicas ou apresentações variadas.

