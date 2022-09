Setembro Amarelo: Especialistas apontam que 90% dos suicídios podem ser evitados.

O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio e, em 2022, ganha o lema “A vida é a melhor escolha!”. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 700 mil suicídios são registrados em todo o mundo. No Brasil, os números chegam a mais de 14 mil casos por ano. Em Sete Lagoas, entre 2018 e 2022 foram 81 casos.

Solidão, medo da morte, luto e preocupações financeiras são alguns dos principais motivos para a depressão.

Termos como burnout, estresse, depressão e ansiedade são associados à exaustão ao universo de carreiras na atualidade. Leandro de Souza Barbosa, Técnico em Segurança do Trabalho Pleno do Hospital Nossa Senhora das Graças, contou sobre as atividades preparadas em favor da vida dos profissionais da instituição. “Temos uma equipe impecável no hospital, que são as meninas do DHO (Desenvolvimento Humano), que fazem a escuta, porque 90% dos suicídios que acontecem é por falta de uma conversa. A fala é muito importante, a conversa, o diálogo, e isso reduz muito nos índices de suicídios. A gente está levando campanhas para tentar reduzir o máximo possível dessas tentativas de auto extermínio. 90% dos casos têm chances de sobrevivência devido a uma simples conversa que possa eliminar a dor ou a aflição que a pessoa sente. É mostrar que a pessoa nunca está sozinha. Dividir com outras pessoas, torna mais leve o fardo”, reforçou Leandro.

De acordo com Leandro, em meados do mês de setembro será realizada uma atividade próxima ao relógio de ponto da instituição, onde eles compartilham informações, normalmente divulgam cartazes compostos por psicólogas, além de fornecerem um cartão visita com um QR Code em que pessoa aponta a câmera do celular direcionando para um site com várias dicas, principalmente sobre saúde mental.

DADOS PREOCUPANTES

Segundo divulgação do DataSUS, nos últimos 20 anos os suicídios subiram de 7 mil para 14 mil no Brasil, mais de um a cada hora, sem contar os casos que não foram notificados. O número é maior do que mortes por acidentes de moto no mesmo período. Segundo a entidade, o número de casos de transtornos de ansiedade aumentou 25,6% e os de depressão 27,6% em 2020 no mundo.

Embora alguns países tenham colocado a prevenção do suicídio no topo de suas agendas, muitos permanecem não comprometidos. Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção do suicídio.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

No primeiro dia de setembro, foi aberta na Câmara Municipal uma campanha por meio de Audiência Pública, promovida pela vereadora Heloísa Frois (Cidadania), recebendo entre os especialistas, o médico psiquiatra e presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina (APAL), Antônio Geraldo da Silva. Ele relatou que o suicídio é “a maior causa de morte evitável do mundo”.

O psiquiatra também acredita que os números são muito maiores dos que são relatados por conta da subnotificação.

As estatísticas também mostram que as mulheres tentam mais, mas suicidam menos do que os homens que usam meios mais letais. Intervenções psicoterapêuticas, observação aos jovens que usam sempre roupas compridas e estar aberto para ouvir as pessoas são algumas formas que contribuir com a prevenção.

Psicóloga e mestre em ciências da religião, a professora Débora Meireles refletiu sobre as várias causas do suicídio e apontou por onde deve passar a prevenção. “É necessário que tenham programas e políticas públicas para acolher essas pessoas. Quem fala, faz. É mito a conversa de que quem fala não faz”, aponta.

As ações sobre o assunto no município foram apresentadas pelo subsecretário de saúde, Alber Alípio, e pela coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Izabela Oliveira. Uma das iniciativas é promover “uma escuta ativa dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos enfermeiros”.

Ainda de acordo com os técnicos, a saúde mental está muito bem representada pelas equipes complementares. “Temos habilitados leitos que recebem pacientes da saúde mental da cidade e outros oito municípios”, completa Izabela que tem consciência de que “temos muito o que fazer ainda”.

Como encaminhamentos Heloísa Frois listou que vai: verificar as formas e a legislação de prevenção; pensar em fóruns e parcerias de apoio psicológico para estender o atendimento; sugerir ao PJ que faça um PLO na linguagem dos jovens para uma campanha de prevenção; e propor ações efetivas durante todo ano junto com a Comissão de Saúde, além de reativar o CVV na cidade.

