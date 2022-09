Kamila Fraga é a Miss Sete Lagoas Plus Size 2022

Edição 2022 do Miss Sete Lagoas Plus Size foi a primeira presencial organizada pela Moda G Plus e Universo Plus Size.

No sábado (03), Sete Lagoas foi palco para um concurso de beleza despadronizado. Idealizado e realizado pelas lojas, ModaG Plus Size e Universo Plus Size, sob a coordenação de Luh Souza, o Miss Sete Lagoas Plus Size 2022 abriu portas para mulheres incríveis e empoderadas.

Luh Souza indagou sobre a padronização da beleza nos concursos de beleza, o que levou sua equipe a realizar o evento. “Até pouco tempo atrás, ser miss era somente para mulheres que atendessem a um padrão muito específico, altura mínima, pouco peso e uma série de exigências, mas gente, ser miss não é representar outras mulheres? Qual o sentido em seguir padrões? Uma miss deve ser bela por fora e por dentro, ela deve ser acessível a outras mulheres, solidária, prestativa e carregar consigo a responsabilidade de dar voz a todas aquelas que se sentem representadas, por isso sentimos a necessidade em realizar este evento, mostrando a sociedade que beleza, não tem haver com tamanho ou manequim”, ressaltou a coordenadora.</CS>

A campeã do concurso, Kamila Fraga, evidenciou sua satisfação com o contexto empoderador que o concurso viabilizou, além de enaltecer a emoção do evento presencial. “Estou muito feliz e realizada, Quero passar para as pessoas essa luz. Estou muito honrada em fazer parte desse evento, que é um movimento social de amor próprio. O concurso presencial foi totalmente diferente, ele tem aquela emoção envolvendo a família, amigos e todos da produção do evento. É uma honra representar a cada menina, mulher e senhora de Sete Lagoas. Eu pretendo mostrar que uma pessoa comum pode ser uma miss do seu próprio universo”, destacou a Miss Sete Lagoas Plus Size 2022.

Kamila evidenciou ainda a empatia entre candidatas e que sua participação foi um aprendizado para a vida. “Aprendi muito com cada pessoa que me acompanhou nesse processo, apesar de cada um ter a sua história, a gente vê que a outra também está nervosa, que a outra também está com com pé doendo, que a outra também está suando frio, todas nós somos iguais, independente se temos um quilinho a mais ou um quilinho a menos”, ressaltou.

A nova Miss Sete Lagoas Plus Size não segurou a emoção ao agradecer às organizadoras pela oportunidade. “Foi maravilhoso, não consigo descrever com palavras esse momento, somente com sorrisos. Deixo aqui o agradecimento à @modagplus e @_universoplus por estarem à frente, definindo um outro padrão para nos empoderar”, enfatizou.

Kamila Fraga agora tem uma nova missão em sua história: ela representará Sete Lagoas no Miss Minas Gerais Plus Size em Belo Horizonte dia 15/10, num evento realizado do Minas Shopping. Mas seu título e sua intenção vão além de representar a beleza, Kamila pretende enaltecer e empoderar outras mulheres. “O que eu pretendo fazer para empoderar as mulheres é somente dar o exemplo, ir na frente e mostrar que uma dobrinha, que algumas celulites e que umas estrias todas nós temos, e é isso que nos faz diferentes uma das outras, é isso que nos faz ser apaixonantes. Eu quero inspirar outras mulheres a serem glamurosas, e isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com classe social, não tem que ser permitido ou não por um “padrão” pré definido. Olhar no espelho e gostar de você e, quando tirar a maquiagem olhar novamente no espelho e continuar se amando, porque não mudou nada, é a mesma mulher, é isso que importa, a sua definição do seu Eu! O poder, o charme e o glamour não estão na maquiagem e nem nas roupas, estão dentro de cada uma de nós. A partir do momento que a pessoa olha para se e tem orgulho de quem ela é, que tem consciência do seu potencial, começa a cuidar melhor da pele, da saúde, cuida melhor do ambiente que vive, cuida melhor das influências que seguem e selecionam melhor quem está do seu lado. Vamos promover um movimento social de amor próprio”, elucidou a vencedora do concurso.

Apresentado pela influencer digital, Gi Ronan, o concurso contou com o apoio de Priscila Félix, Suellen Silva, Gabriele Valadares, Luh Souza, Carla Souza, Junior Souza e Sandra Souza, o coreógrafo e professor de passarela, Edson Diniz, produção da ClickSete, um júri seleto com Barbara Dias, Thalyta Alves, Mirele Ramos, Karina Higino, Nah de Freitas, Sávio Valadares, Paula Mariely.

Participaram do concurso as empoderadas: Joice Henrique, Stephanie Crisley, Tatielly Barbosa, Tatiane Alves, Talita Cristina, Jeniffer Barbosa, Kamila Fraga, Ana Carolina, Iara Daiane e Samara Cristin.

Por Barbara Dias