Retroplana 22: Sete Lagoas sedia pela primeira vez Encontro Mineiro de Planadores

Confirmando sua vocação para receber eventos esportivos que agreguem valor também à sua economia, Sete Lagoas será, neste final de semana, dias 10 e 11 de setembro, a capital brasileira dos Planadores Radiocontrolados. Considerado um dos maiores encontros de planadores do Brasil, o “RETROPLANA 2022: Encontro Mineiro de Planadores RC” traz como tema os planadores antigos. O evento, realizado pela PlanaBH com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, será de 09h às 17h, na rampa de vôo livre da Serra de Santa Helena, com entrada franca.

O evento contará com a presença de planadoristas de todo o Brasil. Durante os dois dias haverá exposição de vários planadores participantes do Concurso Retroplana 2022, que premiará o melhor modelo. Para maior interação, o público poderá ajudar na escolha do Modelo Campeão. Entre as atrações do evento, destacam-se os vôos de diversos tipos de planadores, workshops, apresentação de pilotos de acrobacia, espaço para os fabricantes nacionais de aeromodelos e feira de modelos usados.

Mais informações: Leonardo Horta (31) 98501-7069 e https://instagram.com/plana_ bh. Ao prestigiar o evento, não se esqueça de postar seus vídeos e fotos no Instagram marcando a @prefeituradesetelagoas e a @plana_bh com a hashtag #retroplana22