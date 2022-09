Negociado: América anuncia saída de Pedrinho para o futebol russo

Como clube vitrine, o América irá receber uma parcela do dinheiro pago pelos russos ao Bragantino. O diretor americano lamentou a saída de Pedrinho, mas ressaltou que o grupo do América segue muito forte.

“O Pedrinho vinha sendo um dos destaques do clube, como um atacante referência para nós, mas deixar claro que não é a individualidade que é a principal qualidade do América. O ponto coletivo, tudo aquilo que a gente tem como grupo, sem dúvida, está acima da individualidade de cada atleta. Temos hoje um grupo com jogadores de qualidade, unido, sabe dos objetivos, sabe do que a gente precisa alcançar e que junto com a comissão técnica, com o professor Mancini, a gente vai sem dúvida passar por essa fase de adaptação, novos conceitos e estratégias, e que os atletas são totalmente capazes de terminar bem a temporada 2022”.