Fora da Copa: Guilherme Arana lamenta contusão que o tirou da Copa do Mundo: ‘dor no coração’

O lateral Guilherme Arana usou as redes sociais para lamentar a lesão no joelho que sofreu, na partida contra o Bragantino, e vai deixá-lo fora da temporada e também da Copa do Mundo. Arana sofreu uma lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem do joelho esquerdo.