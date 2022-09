Pezzolano elogia torcedores, jogadores, e diz que vai continuar rodando a equipe

O técnico Paulo Pezzolano mantém os pés no chão e ainda não crava o retorno do Cruzeiro à primeira divisão, ao contrário dos torcedores. ‘’O acesso, sem dúvida, tá mais perto, mas vamos seguir trabalhando, faltam nove jogos pra fechar matematicamente, aí podemos falar que estamos na primeira divisão’’.

O treinador elogiou bastante o comportamento dos jogadores, na vitória difícil contra o Operário-PR, por 1 x 0, no Mineirão. ‘’Um jogo duro pela ansiedade da equipe, que tá perto, jogamos em casa e se ganhamos ficamos mais perto, também chegamos à média de pontos que na história é pra subir, Jogamos com um rival muito difícil, Operário tá lutando pra sair do rebaixamento. jogadores dentro de campo deram o máximo, como em todos os jogos, agora vamos ter um descanso, seguir melhorando porque ainda faltam nove jogos’’.

A próxima partida do Cruzeiro é só no dia 17, em Maceió, contra o CRB. O jogo contra o Operário foi antecipado por causa do show da banda Guns N’ Roses, na próxima terça-feira no Mineirão. Questionado, Pezzolano diz que ainda não está pensando em 2023. Até o fim da Série B, o treinador afirma que deve continuar fazendo rodízio entre alguns jogadores.