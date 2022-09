Sete Lagoas recebe o coletivo paraense “Achados e Perdidos” neste fim de semana no CCN TEATRO PREQARIA!

A Preqaria Cia. de Teatro, companhia de teatro local, receberá o “Coletivo Achados e Perdidos” neste final de semana no Centro Cultural Nacional – Teatro Preqaria. A ocupação deste coletivo jovem-paraense, contará com duas apresentações de muito prestígio fora do estado de Minas.

O coletivo está em cartaz neste sábado e domingo com as peças: “UM PEDAÇO DE MIM” às 20 horas, solo da atriz e diretora, Lírio do Pará, e “DES/CRIATIVO” às 18 horas, um solo com classificação livre do icônico palhaço 2 De Paus, interpretado pelo ator Kevin Braga.

E nos dias 12 e 13, de 14h às 18h, vão oferecer uma oficina ministrada por Renan Coelho, para artistas e pessoas interessadas no trabalho psicofísico para construção de personagem.

Inscreva-se ou adquira os ingressos pelo Sympla ou telefone: (31) 99513-6675.

SINOPSE DOS ESPETÁCULOS

Espetáculo: DES/CRIATIVO

Sinopse: Comemorando 14 anos de Palhaçaria, o ator e palhaço Kevin Braga resolve criar o seu primeiro espetáculo solo do palhaço 2 de Paus. O espetáculo Des/criativo conta um pouco da trajetória de 2 de Paus, um palhaço que nasceu nos cortejos culturais de sua cidade natal. O espetáculo apresenta 10 cenas originais do palhaço 2 de Paus costuradas por sua história contada em cena por Kevin Braga. O espetáculo “Des/criativo” também fala de criatividade pela ótica da Palhaçaria em diversos segmentos artísticos e faz uma crítica com muito humor e sarcasmo à extrema urgência de ser criativo e inovador no Mercado cultural brasileiro.

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/descriativo/1681421

Espetáculo: UM PEDAÇO DE MIM

Sinopse: O espetáculo “Um pedaço de mim”, criado no final de 2015, é um trabalho de pesquisa e experimentação da artista Lírio do Pará. A obra é um fenômeno, interno, que freneticamente se metamorfoseia. É um poema escrito corporalmente, que reúne em sua estrutura os conceitos da pesquisa da artista sobre a teatralidade emergida das memórias armazenadas no corpo. Os textos falam sobre saúde mental lgbt, poéticas não-binárias e vivências homossexuais.

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/um-pedaco-de-mim/1681417

Oficina: TREINAMENTO PSICOFÍSICO PARA CRIAÇÃO DE PERSONAGEM

A Oficina explora a metodologia de Renan Coelho e sua pesquisa de Mestrado que abordou a construção de um treinamento psicofísico a partir do malabarismo. Não é necessário ter experiência prévia em Teatro ou Malabarismo. Indicado para Jovens e Adultos.

Inscreva-se: https://www.sympla.com.br/evento/treinamento-psicofisico-para-criacao-de–personagem/1682180

SOBRE O COLETIVO

Fundado pela artista paraense Lírio do Pará, em janeiro de 2019, o coletivo é composto por um grupo de artistas nortistas em sua maioria que desenvolvem seus trabalhos nas artes cênicas, na palhaçaria e na performance como linguagens principais, experimentando e pesquisando a partir de um olhar amazônida, do teatro paraense e suas vertentes nortistas, com o intuito de trazer em seus projetos uma produção plural e contemporânea sobre o fazer teatral.

O Coletivo também tem como objetivo também promover eventos que evidenciem artistas independentes LGBTQIA+, e a realização destas produções em espaços alternativos.

Ascom Preqaria