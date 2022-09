Prefeitura empossa membros do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas

A Prefeitura de Sete Lagoas empossou, na manhã dessa segunda-feira, 5 de setembro, os membros do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Sete Lagoas (COMAD), regulamentado pela Lei Municipal Nº 9.350, de 30 de maio de 2022.

O COMAD é órgão colegiado, deliberativo e de assessoramento, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, e possui representantes da sociedade civil e governamentais. Entre os objetivos principais, destacam-se articular políticas públicas que assegurem a prevenção e tratamento à dependência química de drogas lícitas e ilícitas no Município; estimular, coordenar, supervisionar e avaliar programas e atividades de prevenção e tratamento do uso indevido de substâncias psicoativas; além de desenvolver estratégias para diagnosticar a situação do uso/abuso dessas substâncias no município, entre outros.

A cerimônia de posso do Conselho foi realizada de forma online, no gabinete do prefeito, e contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Carvalho Chaves. “É muito bom ter vocês ao nosso lado nessa batalha. As portas da Secretaria estão abertas e eu me coloco à disposição para juntos idealizarmos grandes projetos”, comentou.

O prefeito Duílio de Castro também agradeceu a disponibilidade dos conselheiros. “Sejam bem vindos à administração. Essa é a melhor forma de trabalhar, quando temos conselhos, quando temos mais pessoas para nos ajudar a pensar, para apresentar projetos que vão ao encontro das vontades e do bem estar da população”, disse.

Seguem abaixo os nomes dos conselheiros empossados para o biênio 2022/2024:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

I – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:

Titular – Bárbara Andressa Almeida dos Santos

Suplente – Leonardo Gomes Silva

II – Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular – Taysa Maria da Silva

Suplente – Isabella Oliveira

III – Representante da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura:

Titular – Gislene Inocência Silva Carvalho

Suplente – Brenno Luiz Dias

IV – Representante da Secretaria de Obras, Segurança, Trânsito e Transporte, preferencialmente da Guarda Civil Municipal – GCM:

Titular – Daniele Rodrigues de Abreu

Suplente – Carlos Eduardo de Souza

V – Representante da Polícia Militar local:

Titular – Renato Dias Martins

Suplente – Cristiano Robert Guimarães

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

I – Representante escolhido entre os Clubes de Serviço do Município:

Titular – Ângelo Gonçalves

Suplente – Shander Alex Ramires Corrêa

II – Representante das Igrejas, Cultos Religiosos ou Doutrinas:

Titular – Gemar Alves de Amorim

III – Representante de Associações Comunitárias:

Titular – Clemente José Ribeiro dos Santos

Suplente – Lúcia Soares Batista

IV – Representante de Grupo de Apoio/Mútuo Ajuda:

Titular – Rock Hudson Passos de Souza

V – Representante de Dependente Químico em Recuperação, indicado por um Grupo de Auto/Mútuo Ajuda

Titular – Edimilson de Assis

Renato Alexandre

