A terceira rodada da 17ª Copa do Futuro de Futebol Infantil será encerrada na próxima quinta-feira, 8 de setembro, com a disputa entre Paraopeba e Trilhar. O balanço da competição continua mostrando excelentes partidas, muita disputa e uma chuva de gols. O único ponto negativo foi a desclassificação de um time por inscrição irregular de atleta.

Foram 11 jogos realizados no fim de semana com 36 gols marcados, uma média de 3,72 por partida. “Com campos cada vez mais lotados, a competição continua movimentando crianças de 11 a 15 anos e indiretamente mais de 1.500 pessoas. A Copa do Futuro é um sucesso”, comemora Fabrício Fonseca, secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer.

Coordenada pela Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS), a Copa do Futuro é um dos torneios mais organizados do futebol de base de Minas Gerais. O regulamento é muito elaborado e pela primeira vez em 17 edições uma equipe foi eliminada por inscrição irregular de um atleta. O caso envolveu apresentação falsa de identidade, o que inclusive é considerado crime previsto no Código Penal. “Sentimos muito pelas outras crianças, que devido ao ato irresponsável de um adulto, podem ter encerrado um sonho de um dia ser jogador de futebol”, lamenta Fabrício Fonseca.

O secretário adjunto reforça que o Código Penal, em seus artigos 307 e 308, trata sobre os delitos de falsa identidade. “O artigo 307 define como crime o ato de atribuir-se ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem ou causar dano a alguém, e prevê pena de detenção de 3 meses a um ano e multa”, esclarece Fabrício Fonseca.

3ª RODADA

Sub-11

Curitiba 1 x 2 Verde Vale

América 1 x 2 Ideal

Sub-13

Curitiba 2 x 0 Verde Vale

Copa do Futuro segue com grandes jogos e tem equipe eliminada por inscrição irregular de atleta

Arena TM 0 x 0 América

Sub-15

Curitiba 4 x 3 Verde Vale

Boa Vista 0 x 2 Arco Minas

Democrata 6 x 1 Sete Lagoas

América 1 x 5 Ideal

Arena TM 2 x 0 União Talentos

Renato Alexandre

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom