América vai defender invencibilidade contra o Botafogo em 2022

O América terá o Botafogo pela frente, no próximo domingo, às 11h, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e o retrospecto do Coelho é positivo neste ano, contra o time carioca. Será o quarto jogo contra o alvinegro, com duas vitórias americanas e um empate. No primeiro turno, 1 x 1, no Independência, pelo Brasileirão, e na Copa do Brasil foram duas vitórias: uma em casa por 3 x 0, e outra no Nilton Santos, por 2 x 0.