Cuca convoca torcida e acredita em ‘virada’ do Atlético como mandante contra o Bragantino

“Nós, como visitantes, somos o segundo melhor visitante do campeonato. Nós estamos em débito jogando em casa, aí é que a gente está falho. Então, a gente já pede para o nosso torcedor, como sempre, incentivar, e a gente sabe que ele vai incentivar, para que a gente possa dar uma diminuída nesse atraso que a gente está jogando em casa”, ressaltou Cuca após a partida.

O treinador destacou a campanha do Galo como visitante, a segunda melhor deste Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Atlético tem um aproveitamento melhor do que como mandante. Para Cuca, agora é hora de mudar essa história e buscar uma sequência de vitórias para subir na tabela da competição.

“Quarta-feira é feriado, um dia maravilhoso para o torcedor ir, e a gente, se Deus quiser, fazer um grande jogo. O jogo do Bragantino com o Palmeiras foi muito bom. É uma grande equipe, que propõe jogo também. Então, tem tudo para ser uma grande partida quarta. Tomara que a gente possa ter uma evolução em relação a hoje (domingo) e ter uma sequência de vitórias, que é o que a gente está precisando para dar uma subida na tabela”, avaliou Cuca.

O Atlético conta com o apoio da torcida nesta quarta-feira, às 17h, no Mineirão, para enfrentar o Bragantino, em jogo adiantado da 26ª rodada. Com a partida no meio da semana, o Galo terá um intervalo de dez dias até o próximo compromisso, no outro sábado, dia 17, contra o Avaí, em Florianópolis.

