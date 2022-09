Caso vença o Operário, Cruzeiro atingirá pontuação suficiente para o acesso em metade das Séries B

O Cruzeiro apenas empatou em casa com o Criciúma na última rodada da Série B, mesmo assim, ampliou a vantagem para o quinto colocado e, caso vença na próxima rodada, atingirá uma pontuação que foi suficiente para acesso em metade das edições da Série B disputadas no formato atual.

Se ganhar do Operário na próxima quinta, no Mineirão, o Cruzeiro chegará a 62 pontos conquistados. Essa pontuação foi suficiente para que um clube conseguisse o acesso em 8 das 16 edições da Série B disputadas por 20 times no formato de pontos corridos.

Quando será confirmado?

Matematicamente, a UFMG calcula que 66 é a pontuação que garante 100% o acesso de um time. Ou seja, a Raposa ainda precisará de mais dois (se vencer o Operário) para confirmar esse acesso. Nesse caso, seria no jogo contra o Vasco, no dia 21 de setembro, no Mineirão.