Ator sete-lagoano, Enzo Diniz, estréia hoje na novela Mar do Sertão

A novela Mar do Sertão exibida às 18h pela Rede Globo entra numa nova fase nesta terça-feira (06), e os sete-lagoanos têm uma razão a mais para assistirem a trama. Nascido em Sete Lagoas, o ator mirim, Enzo Diniz estreia hoje na novela interpretando Manduca, o filho de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sergio Guizé). Para gravar a novela, Enzo precisou aprender o sotaque nordestino.

Questionado sobre como tem sido atuar ao lado de atores renomados e numa emissora com prestígio internacional em produções de novelas, como a Rede Globo, Enzo não titubeou e relatou que tudo é fruto de muita dedicação. “Considero um objetivo / sonho que foi sendo conquistado a cada dia, com estudo e dedicação. Desde os 6 anos que faço cursos de interpretação para tv, teatro e cinema, me preparei para quando essa oportunidade chegasse, eu estivesse pronto, ela chegou e aqui estou”, evidenciou o jovem ator.

Com apenas 11 anos de idade, Enzo Diniz possui um currículo de respeito em sua profissão. O jovem já atuou em”As Aventuras de Poliana” como Marcelo na fase jovem, no SBT, “Topíssima“, como Daniel, filho dos protagonistas da trama, Sophia Loren (Camila Rodrigues) e o Taxista Antônio (Felipe Cunha) e “Jesus“, como José na fase criança, na Record. Já na Globo, após cancelada a série “Minha Mãe é uma Peça” pela Globoplay, onde interpretaria o Juliano quando criança, filho de Dona Hermínia, o ator mirim representou o vilão Tonico Rocha quando criança em “Nos Tempos do Imperador“.

Mesmo tão jovem, e com tanto trabalho, Enzo afirma ter uma vida comum como qualquer pré-adolescente. Destacou que, além da profissão e dos estudos, tem seus momentos de lazer e diversão. “Levo uma vida normal como de todo garoto da minha idade, jogo videogame on-line com meus irmãos e amigos, brinco de ping pong com as crianças do meu prédio, vou à escola de bicicleta com os colegas, faço passeios em família, só tô sentindo falta de viajar, mas como tô gravando bastante, fica pra depois”, enfatizou Enzo.

Questionado se tem alguma referência profissional, ou se inspirou em alguem, Enzo foi enfático, pontuando alguns atores que admira. “Não tenho uma referência específica, mas gosto de alguns atores como o Tobey Maguire, que faz o Homem Aranha no cinema, aqui no Brasil gosto muito do Sérgio Guizé, estou aprendendo muito com ele quando estamos atuando juntos”, frisou.

Para darem conta da rotina agitada do filho Enzo, a família mudou-se de Sete Lagoas e há cerca de 4 anos moram no Rio de Janeiro. A mãe do jovem ator, Gil Diniz, contou que a distância dos que amam é difícil, mas válida pela realização do sonho do filho. “Sim. O mais difícil é ter que ficar longe da família, mas estamos unidos pelo sonho do Enzo, pois acreditamos no seu potencial como ator, e com ajuda da tecnologia a gente tenta amenizar a saudade”, ressaltou a mamãe orgulhosa.

Mar do Sertão vai ao ar de segunda a sábado, por volta das 18h, transmitida pela Rede Globo de Televisão.

Por Barbara Dias