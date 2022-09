Concurso do TJMG oferece mais de 200 vagas com salários de até R$ 5 mil; saiba como se inscrever

O prazo para se inscrever termina às 23h59 do dia 29 de setembro. As provas serão aplicadas no dia 4 de dezembro de 2022, nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.

O concurso é destinado ao provimento de vagas existentes, por cargo/especialidade, discriminadas por unidade, e a formação de Cadastro de Reserva para provimento de vagas que vierem a surgir e que não forem preenchidas por remoção ou reversão, durante o prazo de validade do certame, dos cargos efetivos de Oficial Judiciário e Analista Judiciário.