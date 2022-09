Eleições 2022: Candidatos ao governo de Minas focam nos eleitores de BH nesta terça, véspera de feriado

Candidatos ao governo de Minas cumprem compromissos de campanha na capital nesta véspera de feriado (6). Veja como fica a agenda. Alexandre Kalil (PSD)09h30 – Palestra para alunos da Fumec14h – Gravações para o programa eleitoral Cabo Tristão (PMB)– Não foi informado Carlos Viana (PL)– Retorno de Montes Claros para Belo Horizonte- Reunião com lideranças políticas- Reunião com movimentos conservadores para o Ato do 7 de setembro Indira Xavier (UP)Divinópolis: 10h – Panfletagem no centro da cidade14h – Café na Casa Socialista18h – Reunião aberta de apresentação das candidaturas Lourdes Francisco (PCO)– Não foi informado Lorene Figueiredo (Psol)– Protocola ação no Ministério Público Juiz de Fora: 16h – Campanha no calçadão da Rua Halfeld Marcus Pestana (PSDB)Pouso Alegre: 09h – Agenda conjunta com o prefeito Cel. Dimas:Visita presidente da Fundação de Ensino do Vale do Sapucai (FUVS), professor PitágorasVisita ao Hospital das Clínicas Samuel LibânioVisita à Prefeitura Municipal e encontro com a imprensa- 16h30 – Encontro com o ex-prefeito Rafael Simões – no Aeroporto de Pouso Alegre Itajubá: 13h – Visita ao diretor-geral da Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo (Inovai), Maurício Bittencourt14h – Visita ao Hospital Universitário e encontro com a imprensa17h – Retorno a Belo Horizonte Belo Horizonte: 19h – Lançamento da campanha do candidato ao Senado Bruno Miranda Renata Regina (PCB)14h – Oficina de produção de estandartes com a militância 19h30 – Live com o canal Olhar Inquieto20h – Ensaio de bateria do bloco Poder Popular BH Romeu Zema (Novo)10h30 – Entrevista para veículos de comunicação Vanessa Portugal (PSTU)8h30 – Participa de Reunião de Representantes de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte14h00 – Participa de Reunião de Representantes de trabalhadoras e Trabalhadores em Educação da RMEBH15h – Participa de Roda de Conversa de Mulheres de Ocupações Urbanas18:30 – Encontro do Comitê de Campanha da Educação. A agenda de campanha é organizada em ordem alfabética e atualizada com os dados encaminhados pelos candidatos. Leia mais: