Clube Náutico realiza mais uma edição do projeto Chá da Tarde

Com excelente público, aconteceu na última quinta-feira, dia 25 de agosto, a palestra “Viver sem Ansiedade!!! É Possível????”

Na abertura tivemos a participação do doutor e professor Marcos Antônio Barbosa Lima, que na oportunidade fez singela homenagem aos pais, mães e jovens, recitando poemas.

A palestrante desta edição foi a Terapeuta Vibracional, Leslie Patrize. Com suavidade e habilidade, a palestrante conduziu o tema e elaborou dinâmicas levando o público a profunda reflexão.

De acordo com dados da OMS – Organização Mundial da Saúde, o Brasil figura entre os países com o maior percentual de pessoas com transtornos de ansiedade.

Sentir ansiedade, em algumas situações, ao contrário do que se imagina é perfeitamente normal.

Quando não patológica, ela é inclusive benéfica. Sem a ansiedade, o ser humano não conseguiria escapar de situações de perigo e nem mesmo realizar um planejamento mínimo com relação ao seu futuro. No entanto, quando a ansiedade deixa de ser administrável e passa a causar sofrimento intenso, afetando a qualidade de vida e bem-estar, é possível que ela tenha se transformado em um quadro de transtorno de ansiedade. Com isso, vários outros transtornos podem ser desencadeados, lembrando que a ansiedade e depressão andam de mãos dadas.

De forma geral, a ansiedade é tratada em três frentes, de forma preferencialmente associadas, sendo elas: Farmacológico, Psicoterápico e Comportamental.

Por meio de dinâmica da respiração, a palestrante mostrou o quanto respiramos errado e o quanto a respiração correta faz a diferença.

No encerramento da palestra, foi realizado sorteio de vários brindes ao público presente. Brindes estes ofertados pela palestrante e pelos apoiadores:

Dentales Saúde,

Seven

Casa de Carnes Renata Figueiredo

Pirri Crochê

Adriana Santana Pires – Aromaterapia

Pastelaria Saborear

Namastê Centro de Terapia

ograma – Se ame, se respeite tenha consciência do seu valor

Estética Espaço Vital

Importante salientar que em virtude da reforma do salão nobre, a reunião deste mês foi realizada no Mirante do clube.

Nossos agradecimentos a todos os envolvidos – a palestrante Leslie Patrize, a multitalentosa Gláucia Coutinho, ao Professor Marcos Barbosa, aos sócios, funcionários e prestadores de serviços que contribuíram para o sucesso do evento.