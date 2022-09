Antecipar R$600 do Auxílio Brasil setembro: é possível?

Sem informações sobre a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil para setembro, beneficiários começarão a receber a partir do dia 19.No mês de agosto, os beneficiários do Auxílio Brasil tiveram o pagamento da parcela do benefício antecipada para o início do mês. Já para o mês de setembro, até o momento, o governo não divulgou informações sobre um novo adiantamento. Dessa forma, os pagamentos deste mês serão feitos conforme o calendário anteriormente divulgado pela Caixa Econômica Federal, tendo início dia 19.

Veja abaixo mais detalhes sobre o pagamento das parcelas do Auxílio Brasil.

Qual o valor do Auxílio Brasil em Setembro?

Com a aprovação da PEC dos benefícios sociais, os beneficiários do Auxílio Brasil agora recebem parcelas de R$ 600. O valor da nova parcela será o mesmo em setembro e seguirá dessa forma até dezembro deste ano, quando a PEC perderá a validade. Assim como a parcela no valor de R$ 600, outros benefícios sociais que foram aprovados na mesma PEC também serão válidos até o final de 2022. O valor de R$ 1.200 de auxílio para mãe solteira, conforme previsto no Projeto de Lei nº 2099/20, ainda segue em tramitação.

Quem pode antecipar o pagamento do auxílio brasil?

Em agosto deste ano, os beneficiários cadastrados no Auxílio Brasil tiveram os pagamentos da nova parcela antecipados para o início do mês. Para setembro e os meses seguintes, o governo ainda não divulgou informações sobre a antecipação das parcelas, portanto os pagamentos acontecerão conforme as datas estabelecidas no calendário do Auxílio Brasil.

Datas confirmadas do Auxílio Brasil em Setembro

Seguindo o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal, os pagamentos de setembro terão início no dia 19. Para saber o dia em que poderá realizar o saque do Auxílio Brasil, basta conferir o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) que pode ser encontrado no cartão do benefício.

Confira o calendário abaixo:

Importante: Assim que o benefício for disponibilizado pela Caixa, os beneficiários têm até 120 dias para realizarem o saque Auxílio Brasil.

Como consultar os pagamentos do Auxílio Brasil?

Por meio do aplicativo do Auxílio Brasil, criado pela Caixa, os beneficiários cadastrados podem consultar o valor a ser depositado, o calendário de pagamentos e a situação do benefício.

OBS.: Caso seu benefício não esteja apto, verifique como se cadastrar no Auxílio Brasil novamente, e confira se ainda atende aos requisitos.

A Central de Atendimento Caixa Auxilio Brasil, no número 111, também está disponível para consultas.

Os beneficiários que possuem a Poupança Social Digital podem acessar os valores e realizar movimentações utilizando o aplicativo Caixa Tem.

Outra forma de movimentação é com a Conta Poupança CAIXA Fácil, por meio do Internet Banking CAIXA.

É possível realizar o saque dos valores de forma presencial, em agências da Caixa Econômica, correspondentes CAIXA Aqui ou lotéricas.

Crédito para compensar a espera do Auxílio Brasil

A liberação de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil está cada vez mais perto.

Para concessão do crédito, as instituições financeiras apenas aguardam os últimos ajustes nas normas criadas pelo Ministério da Cidadania.

Segundo o ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, “a lei foi aprovada, sancionada pelo presidente, logo em seguida o presidente assinou um decreto. A portaria, o sistema para concessão, habilitação, homologação dessas empresas, uma série de documentos também. Acredito que até início do mês que vem seja tudo regulamentado. Em setembro deve estar operacional”.

