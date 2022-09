Escolas ausentes do Desfile da Independência

Restrições da Covid impossibilitaram preparação de alunos para o desfile.

Na próxima quarta-feira, feriado de 7 de setembro, será realizado o tradicional desfile na Avenida Antônio Olinto, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

A solenidade, organizada pela Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – terá início às 8h com o hasteamento das bandeiras na Praça do CAT, com a presença do prefeito Duílio de Castro, Exército (4º GAAE), Polícia Militar, Pré-militares voluntários da Força Tarefa Ambiental, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e demais autoridades.

Uma fator que reflete as restrições da Covid-19 é a ausência de várias escolas no desfile deste ano, justificado por Renato Gomes, secretário adjunto de Educação de Sete Lagoas, pelo fato das aulas terem sido on-line, estudantes que faziam parte de fanfarras das escolas já terem concluído os estudos e ainda não haver tempo hábil para preparação e ensaios de novos músicos nas fanfarras. Outro fator segundo ele, é o engajamento das escolas em recuperar a questão do ensino mesmo, o que ficou prejudicado na pandemia. “O aprendizado on-line exigiu adaptação de professores e alunos e, com o retorno, houve a necessidade da nossa secretaria, juntamente com a Superintendência Regional de Ensino, adotar projetos para a recuperação de algumas situações nas escolas que foram prejudicadas, ou seja, ações tiveram que ser priorizadas visando o ensino mesmo”, explicou Renato completando ainda que, uma força-tarefa será criada, visando oferecer um suporte melhor para a organização do desfile por parte das escolas em 2023, objetivando maior participação delas no evento cívico. Destacou também que não haverá participação dos grupos de escoteiros da cidade.

O evento contará com as participações do Colégio Militar, da Escola Municipal Nádia Lúcia com o projeto PROGEA, Escola Estadual Eponina Soares dos Santos, Escola Estadual Cândido Azeredo, Maçonaria e igrejas evangélicas, além da apresentação sinfônica da Banda Militar de Funilândia junto com o Comando do 4º GAAAe.

Renato pontua que espera realizar um grande evento. “Por decisão da secretária Roselene Teixeira, estou à frente da comissão responsável pelo desfile envolvendo outras secretarias e órgãos envolvidos e estamos empenhados em realizar um grande desfile, após esse período de pandemia em que ficou suspenso. Foram várias reuniões com discussões exaustivas visando principalmente reduzir o tempo de desfile e bem organizado conforme a data merece”, evidenciou. Dentre as novidades do desfile este ano, será a participação do grupo Cristão Bom Samaritano e no encerramento do desfile a realização de uma cavalgada com as bandeiras do Brasil, com cerca de 50 integrantes do Centro de Equitação e Equoterapia Gileade – CEEG.

ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO

O sete-lagoano deve ficar atento às mudanças no trânsito devido ao evento. Algumas vias próximas a avenida Antônio Olinto são interditadas para garantir mais segurança ao público.

Confira a programação:

08h – Hasteamento da bandeira na praça do CAT pelas autoridades presentes.

09h – Desfile na Av. Antônio Olinto a partir do Restaurante Popular, sentido Praça da Estação.

Da Redação