Oliveira não se preocupa com números para o acesso do Cruzeiro: ‘deixo isso para os matemáticos’

O Cruzeiro assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro na sétima rodada e, desde então, vem só aumentando a vantagem para os concorrentes. No entanto, apesar de estar virtualmente garantido na Série A do ano que vem, o time vem mantendo a calma e tentando controlar a ansiedade da torcida até confirmar, oficialmente, o acesso.

“A gente está bem tranquilo em relação ao que a gente vem fazendo, o que a gente vem mostrando. A gente sabe que ainda não está nada confirmado. A gente deixa essa parte para a torcida, a gente não pode ficar ansioso”, destacou o volante Lucas Oliveira.

Oliveira destacou que além da expectativa da torcida, os jogadores da Raposa precisam controlar a pressão do próprio técnico Paulo Pezzolano, que cobra bastante dos atletas.

“A gente tem que manter o foco no nosso trabalho, no nosso estilo de jogo. Porque também tem o professor (Pezzolano), que está sempre cobrando a gente, é um cara que cobra bastante. Então, ele não deixa isso acontecer dentro do nosso grupo. A gente está bem focado para os próximos jogos”, explicou.

O Cruzeiro tem 58 pontos, 11 a mais que o Bahia, segundo colocado, e 17 para o Londrina, quinto. Os torcedores estão fazendo conta para saber quando vão poder comemorar o fim da saga da equipe na Série B. Oliveira, ao contrário, não pensa nos números.

“Individualmente falando, eu não sou muito de acompanhar os números, não é muito do meu feitio. Eu trabalho dia por dia, jogo a jogo e deixo isso para os matemáticos. Se Deus quiser, a gente pode até bater alguns recordes aqui, mas sabemos que não vai ser fácil, porque nossos adversários não vão entregar de mão beijada para gente, como foi no último jogo”, destacou, lembrando o empate com o Sampaio Corrêa, na última rodada.