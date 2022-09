Colégio Promove com bolsas de até 80%

Promovendo educação de excelência do Ensino Fundamental II ao Médio.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Colégio Promove de Sete Lagoas, com distribuição de bolsas de estudo de até 80% de desconto para o próximo ano letivo. As bolsas são válidas para todas as séries do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, de acordo com tabela descritiva no edital.

Flávia Ferreira, diretora do Colégio Promove explica como participar do processo seletivo. “As inscrições começaram no dia 31 de agosto, com bolsas que vão de 40 até 80% para nossas turmas. As bolsas podem ser consultadas no edital, que fica disponível no site da instituição. As inscrições também são feitas pelo site (www.promovesetelagoas.com.br/colegio). As inscrições são gratuitas, mas a gente pede, para quem puder, a doação de 1 litro de leite para nossas campanhas sociais. As provas acontecem no dia 1º de outubro, um sábado pela manhã e a classificação é: As maiores notas, as maiores bolsas”, esclareceu a diretora avaliando essa seleção como uma forma de oportunizar educação de qualidade aos estudantes de Sete Lagoas, pagando valores acessíveis, principalmente nesse momento econômico que estamos vivenciando.

Para Flávia Ferreira, mesmo com pouco tempo a instituição tem apresentado bons resultados e os alunos têm sido motivo de muito orgulho para a instituição. “Com cinco anos instalado em Sete Lagoas, o Colégio Promove vem se consolidando junto à marca Promove, graças a Deus, com muitos alunos que formaram conosco no Ensino Médio, já encaminhados em diversas faculdades, inclusive federais, então é um orgulho pra nós, em tão pouco tempo conseguir tão bons resultados. E uma informação: saiu no dia 29 a lista dos classificados para a segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências, e nós tivemos 23 alunos classificados. Um número muito expressivo e estamos muito felizes e comemorando essa vitória dos nossos alunos”, enalteceu Flávia.

Confirmando, a prova escrita será realizada no dia 1º de outubro de 2022, no Colégio Promove (Rua Dr. Pena, 163, Centro). A prova será sem consulta e contará com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Redação, relacionadas ao ano/série para qual foi feita a inscrição, de acordo com o conteúdo programático descrito no edital. Os resultados serão divulgados no site www.promovesetelagoas.com.br/colegio.

COLÉGIO PROMOVE

Com o propósito de construir, todos os dias, uma nova escola para seus alunos, o Colégio Promove tem como pilares o saber, o empreendedorismo, a cultura tecnológica e os valores humanos. Em seu quinto ano de funcionamento em Sete Lagoas, a instituição acredita que o trabalho em conjunto, escola, família e comunidade, é fundamental para uma educação cheia de valores, qualidade, desenvolvimento de competências e mais humana.

Com uma equipe diferenciada de professores dinâmicos, uma estrutura de faculdade com vários laboratórios presenciais e virtuais, além de aulas e visitas técnicas, nosso estudante aprende a construir um futuro brilhante, de sucesso e realizações.

Da Redação