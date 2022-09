Inscrições do mutirão ‘Direito a Ter Pai’ começam nesta quinta; saiba como participar

As inscrições para o mutirão de reconhecimento de paternidade/maternidade, do programa ‘Direito a Ter Pai’, promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), já estão abertas. O processo teve início nesta quinta-feira (1º) e seguirá até o dia 30 de setembro. O programa é gratuito e contempla tanto a ação espontânea quanto por meio de exames de DNA.

O evento será realizado nas sedes da DPMG em Belo Horizonte e em outras 61 unidades da Defensoria Pública, espalhadas pelo interior do Estado, das 8h às 17h. Durante o mutirão, serão promovidos, de forma gratuita, exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade. Para participar, o solicitante deverá comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento.

Segundo a defensoria, a ação busca o exercício do direito à paternidade, além de fomentar a estruturação da família, principal referência na formação de vínculos de afetividade, sociabilidade e identidade das crianças.