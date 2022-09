Abertas as inscrições da Copa Eldorado. 30ª edição terá muitas novidades!

A Rádio Eldorado possui 35 anos de história e tem na Copa Eldorado de futebol um de seus principais e mais marcantes produtos.

Neste 2022, a Copa Eldorado, que terá como patrocinadores másters a Felt Elétrica e as Telhas Granville, vai completar 30 anos e os preparativos para o torneio já começaram.

A 30ª Copa Eldorado é uma realização da Rádio Eldorado, com a parceria de Jornal Hoje Cidade, Portal Sete e Rede Promove de Ensino. A tradicional competição reúne esportistas amadores e profissionais de Sete Lagoas e região. Participam da Copa Eldorado representantes dos mais diversos bairros e empresas da cidade e de municípios adjacentes, além dos amantes do esporte.

A competição tem início previsto para o dia 26 de novembro, um sábado, e terá jogos também aos domingos, segundas e terças-feiras. O término vai acontecer na segunda quinzena de janeiro de 2023, possivelmente, na Arena do Jacaré, ainda dependendo de ajustes de calendário e acordo com o Democrata, detentor do estádio e que, no mesmo período, estará disputando o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão.

As inscrições para os clubes que desejarem participar do torneio foram abertas nesta quinta-feira, 1º de setembro. A proposta inicial é que, no máximo, 24 equipes participem da Copa. Se isso acontecer, os times serão divididos em 06 chaves de 04 agremiações. A reunião que definirá grupos e tabela de jogos vai acontecer em novembro, em data a ser definida pela coordenação.

Equipes como River, Santa Helena, Industrial, Paraopeba e Cristalino de Pompeu, dentre outros, já sinalizaram que estarão presentes na edição 30 da Eldorado. Montreal (atual campeão) e Bangu já confirmaram inscrição.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias.

Alguns importantes parceiros já foram definidos para esta edição especial, que marca os 30 anos da principal competição de futebol amador do interior de Minas Gerais:

Patrocinadores másters: Felt Elétrica e Telhas Granville

Patrocinador do “tempo e placar”: Oral Unic

Patrocinador dos comentários durante os jogos: Sicredi

A Rádio Eldorado, promotora da competição, contará com diversas empresas de comunicação parceiras do torneio. Todos os jogos, como de costume, serão transmitidos pela emissora. Para esta temporada haverá também a transmissão por aplicativos e plataformas digitais e o Site Sete Lagoas já confirmou a participação nas transmissões via internet.

Abaixo você confere a lista de todos os campeões da Copa Eldorado, com destaque para o River, do bairro Santa Luzia, único tetracampeão do torneio e que já confirmou presença para esta edição:

– 1987 / 1988 – Municipal

– 1988 / 1989 – Goitacazes

– 1989 / 1990 – Boa Vista

– 1990 / 1991 – Boa Vista

– 1991 / 1992 – Galícia

– 1992 / 1993 – Esperança

– 1993 / 1994 – Galícia

– 1994 / 1995 – Bangu

– 1995 / 1996 – Bangu

– 1996 / 1997 – Santa Helena

– 1997 / 1998 – River

– 1998 / 1999 – Bangu

– 1999 / 2000 – River

– 2000 / 2001 – Lokal de Santana de Pirapama

– 2001 / 2002 – Embrapa

– 2007 / 2008 – Uberlândia

– 2008 / 2009 – Samba Gol

– 2009 / 2010 – Ideal

– 2010 / 2011 – Curitiba

– 2011 / 2012 – CAP

– 2012 / 2013 – Pró-Minas

– 2013 / 2014 – Santa Helena

– 2014 / 2015 – River

– 2015 / 2016 – River

– 2016 / 2017 – NF Amigos /Borussia

– 2017 / 2018 – Curitiba

– 2018 / 2019 – Santa Helena

– 2019 / 2020 – Reitran

– 2021 / 2022 – Montreal

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Fetl Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidos através do telefone da Rádio Eldorado: (31) 3772-0244, ou de forma presencial na emissora, na rua Doutor Pena, 123, Centro, Sete Lagoas.