Maria Fumaça terá passeios ao longo do feriado da Independência do Brasil

Com o objetivo de proporcionar aos turistas as tradicionais viagens ligando as cidades de São João del-Rei a Tiradentes e vice-versa, no Campo das Vertentes (Minas Gerais), a Maria Fumaça, administrada pela VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos –, funcionará neste feriado da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro. Para conferir a agenda com os horários do trem turístico, basta clicar aqui.

A venda de passagens será feita por meio das bilheterias, nas estações de São João del-Rei e Tiradentes, bem como pela internet. Pela web, clique no link do Guichê Virtual, para ser direcionado ao site responsável pela venda de passagens do trem turístico. A tarifa inteira para ida é de R$ 70 e a inteira ida e volta custa R$ 80.

A entrada é gratuita para crianças de 0 a 5 anos, mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade. Têm direito à meia-entrada (50%): crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade; estudantes com carteirinha válida no período e identidade com foto; e pessoas acima de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3371-8485 ou pelo site https://www.vli-logistica.com.br/esg/social/trem-turistico/.

Cultura ferroviária

A Maria Fumaça da VLI é a mais antiga em operação no Brasil e foi inaugurada por Dom Pedro II em 28 de agosto de 1881. Ao longo dos 12 km do trajeto pela Serra de São José, é possível contemplar belíssimas paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX, além de uma rica diversidade ecológica.

Os turistas que viajarem com a Maria Fumaça também podem aproveitar a oportunidade para conhecer o Museu Ferroviário, localizado na Estação de São João del-Rei. Ele também foi inaugurado em 28 de agosto de 1981, devido ao centenário da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM). O museu conta a história da EFOM e reúne peças que foram utilizadas nessa ferrovia e em outras da mesma época. Trata-se do maior centro de preservação da história ferroviária do Brasil, que guarda grandes raridades. A visita é gratuita.

Uma outra atração é a Rotunda de São João del-Rei, que tem uma arquitetura em forma circular e 25 linhas em seu interior convergindo para o girador manual localizado no centro do prédio. Ela faz parte do Museu Ferroviário. O anexo, construído em 1882, possui um rico acervo histórico, mantido e preservado pela VLI. O ingresso possui um valor único de R$ 10 por visitante e pode ser adquirido nas bilheterias de São João del-Rei e Tiradentes.

