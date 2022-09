Siderúrgica de Sete Lagoas oferece vagas de trabalho para início imediato

Uma empresa siderúrgica de Sete Lagoas oferta duas vagas de trabalho para início imediato – pessoas com deficiência (PCD) também podem se candidatar.

A primeira vaga é de Eletricista de Manutenção Predial. O candidato deve ter curso técnico em Eletrotécnica, Eletromecânica ou áreas correlatas, além de seis meses de experiência na área, principalmente em siderurgia.

Já a segunda vaga é de Jardineiro. Nele, o interessado deve ter o ensino fundamental completo e experiência mínima de seis meses na área. O candidato deve ter curso de manuseio de roçadeira.

A empresa oferece como benefícios plano de saúde e odontológico, com vale alimentação (e refeição na empresa), além de cesta básica e transporte fretado.

Interessados devem enviar currículo para vagas@saojorgeid.com, com o assunto do e-mail com a vaga desejada.