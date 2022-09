Agora titular, Cáceres fala da importância do rodízio no América para ‘manter a intensidade’

“O Mancini costuma falar sempre com todo mundo, porque todos temos que estar preparados. Agora que tenho uma sequência, tento aproveitar isso. Esse ano o calendário foi muito apertado. Agora estamos na reta final do campeonato, mesmo assim os jogos continuam muito intensos, então o rodízio do time é importante para manter a intensidade. É bom pois todo mundo fica ligado, esperando sua oportunidade”.

Para Cáceres, o América precisa seguir trabalhando da mesma forma que nos últimos jogos. Depois de encarar dois times da parte de cima da tabela (Athletico e Atlético), o Coelho terá dois times da parte de baixo (Coritiba e Botafogo), mas para o lateral, não há jogo mais fácil que o outro:

“Não tem diferença. Todos os times estão brigando por alguma coisa. Alguns pela permanência, outros pelo título, outros pelo G6, não tem um time mais acessível que o outro. Todos os jogos daqui até o final vão ser difíceis”. Com 32 pontos e em 9° lugar, o América entra em campo no próximo sábado (03), às 20h30, contra o 16° colocado Coritiba, no Independência. O Coelho está invicto no returno do Brasileirão e Cáceres espera manter essa sequência aproveitando mais um jogo em casa.

Hoje em Dia