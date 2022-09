Time italiano demonstra interesse e Atlético pode negociar Nathan Silva

No momento, a Fiorentina demonstrou apenas o interesse no zagueiro atleticano, mas estima que pode gastar 7 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) para contratá-lo. Se realmente quiser contratar Nathan Silva, os italianos vão precisar correr contra o tempo, já que a janela de transferências na Itália fecha às 12h desta quinta (01). No entanto, nenhum proposta formal ainda foi feita.

O zagueiro de 25 anos é formado pelo Atlético, mas rodou emprestado por alguns clubes no Brasil até se destacar no Atlético-Go no ano passado e ser chamado de volta por Cuca. Titular nas campanhas vitoriosas de 2021, ele também ficou marcado por falhar no gol que eliminou o Galo da Libertadores.