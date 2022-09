Pezzolano explica situação de Cipriano e demais jogadores que atuam pouco: ‘vão ter oportunidades’

O Cruzeiro segue em fase espetacular na Série B, com o acesso iminente, Pezzolano tenta manter um 11 inicial, mudando a escalação apenas quando necessário. Com isso, alguns jogadores recebem pouca ou nenhuma oportunidade, como o caso do recém-chegado Marquinhos Cipriano. O treinador explicou essas situações do elenco.