Contratação sem carteira assinada cresce 20% no país e é recorde neste ano

Para o economista Eduardo Coutinho, gerente acadêmico do Ibmec, esta é uma situação temporária vinculada aos riscos que o país atravessa. “Existe uma demanda de mão de obra, mas o empregador ainda não tem confiança de que essa situação irá se manter no tempo, por isso faz a contratação informal”.

Informal por opção Mafalda destaca que é um engano achar que apenas profissionais menos qualificados aderem a este tipo de trabalho. Ela conta que é comum isso acontecer e que, apesar da precarização de direitos, não indica serviços com menor remuneração.

É o caso do engenheiro Rafael Pessoa, de 29 anos. Ele atua em projetos e até hoje só trabalhou por dois meses com carteira assinada, segundo ele, porque era obrigado. “Minha prioridade é trabalhar com coisas que eu ache que tem um grande potencial de gostar ou que eu já saiba que vou gostar”, diz.