O representante de Minas Gerais na Copa Pódio é sete-lagoano

Washington Souza Pires conquistou duas medalhas de ouro e agora intensifica seus treinos para próximas competições.

Sete Lagoas tem um novo motivo para se orgulhar de um filho seu. Na etapa mineira da Copa Pódio, Washington Souza Pires, conhecido como Spym representou muito bem sua equipe, a Fight Time e sua terra natal, conquistando o ouro em duas categorias: Master 1 / Faixa Preta / Peso Pesado / Masculino e no Absoluto Master Faixa Preta Masculino, uma disputa entre todos os pesos de faixa preta masters.

A edição de Minas Gerais do Campeonato de Jiu Jitsu (Copa Pódio), aconteceu no sábado (27), no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, aqui em Sete Lagoas, representando o esporte de rendimento nos últimos eventos esportivos realizados na cidade.

O atleta sete-lagoano ficou muito emocionado e grato pelas conquistas e destacou que as disputas foram aguerridas, já que os atletas eram todos de alto nível. “Eu fiquei muito feliz, graças a Deus por ter ganhado na minha categoria, aonde eu já me tornava representante de Sete Lagoas no meu peso e na minha faixa, mas graças a Deus eu consegui também me tornar campeão do Absoluto, que são todos os pesos. Então eu fiquei muito mais feliz por conseguir trazer dois ouros para Sete Lagoas e para minha equipe. Foi muito emocionante! Tinham atletas de alto nível, tanto que veio atletas de outro país (Argentina), todos atletas duríssimos que lutaram por esse título também. Então foi um campeonato que exigiu muito mais concentração, muito mais dedicação”, enalteceu Washington agradecido.

O lutador intensificou seus treinos para, além de manter seu nível técnico, representar bem sua equipe e Sete Lagoas nas próximas etapas da Copa Pódio. “Agora eu já estou nos treinamentos técnicos e táticos para melhorar cada vez mais no rendimento, aqui na minha academia, a Fight Time, porque, na próxima fase serão somente os melhores de cada Estado. Estou me preparando para fortalecer o meu jogo que, graças a Deus foi impecável, não cometi erros, mas preciso fortalecer agora para manter esse alto nível que a equipe Fight Time tem me dado e cuidar da minha preparação física também né, que faço na academia WBR Fit3”, evidenciou o atleta.

COPA PÓDIO

A Copa Pódio é uma liga esportiva profissional que vem servindo de referência para centenas de organizações no mundo todo. Fundada em 2011, a Copa Pódio reúne lutadores de diferentes nacionalidades em competições de alto rendimento.

Em 8 temporadas, a organização desenvolveu uma estrutura de competições que permite o crescimento e desenvolvimento dos atletas desde as suas categorias amadoras.