Pezzolano lamenta empate por considerar Cruzeiro melhor, mas ressalta: ‘levamos um ponto importante’

O técnico Paulo Pezzlano elogiou os jogadores do Cruzeiro no empate em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa. Assim como o goleiro Rafael Cabral, o treinador valorizou a qualidade do adversário, que tem a terceira melhor campanha da Série B como mandante, atrás da própria Raposa e do Bahia.

“Eu acho que foi um jogo bom. Tivemos um rival que em sua casa se faz muito forte, o clima, o campo, muito pesado. Mas se viu o Cruzeiro sempre indo para frente, não se preocupando com nada, nem com o clima nem com o campo. Coragem dos jogadores que vêm jogar aqui, um bloco alto e fazer o que nós trabalhamos, é impressionante”, destacou Pezzolano.

O treinador lamentou que o Cruzeiro não tenha saído com a vitória, já que, segundo ele, foi melhor durante toda a partida. O time celeste saiu na frente logo aos 44 segundos, com o gol relâmpago de Edu. Mas cedeu o empate no minuto final do primeiro tempo, após cobrança de falta para a área, com gol de Paulo Sérgio.