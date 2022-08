OMS E UNICEF: Metade das unidades de saúde do mundo sofrem com falta de serviços básicos de higiene

Uma em cada 11 unidades de saúde não possuem nenhum banheiro, nem instalações para lavagem de mãos. Apenas 51% tinham ambos e atendiam aos critérios para serviços básicos de higiene.

Dos países com dados disponíveis, uma em cada 10 unidades de saúde em todo o mundo não tinha serviço de saneamento. Nas nações menos desenvolvidas, apenas uma em cada cinco tinha serviços de saneamento básico em unidades de saúde.

A diretora do Departamento de Clima, Meio Ambiente, Energia e Redução de Risco de Desastres do Unicef, Kelly Ann Naylor, alerta que hospitais e clínicas sem água potável e serviços básicos de higiene e saneamento “são uma potencial armadilha mortal” para mães grávidas, recém-nascidos e crianças. Todos os anos, cerca de 670 mil bebês perdem a vida dias para a sepse poucos dias depois do nascimento.