Eleições 2022: Candidatos ao governo de Minas apostam em visitas ao interior para conquistar eleitores nesta quarta

Maioria dos candidatos ao Governo de Minas escolhem o interior do estado para fazer campanha eleitoral nesta quarta-feira (31). Confira a programação. Alexandre Kalil (PSD)Uberlândia:09h30 – Visita ao projeto de cozinha comunitária “S.O.S Dom Almir”11h45 – Entrevista para o MG1 1° Edição – TV Integração Rede Globo Uberaba:14h – Encontro com lideranças16h – Caminhada no calçadão da Praça Rui Barbosa Cabo Tristão (PMB)– Não foi informado Carlos Viana (PL)Manhã – Reunião com lideranças religiosas e representantes de classeTarde – Reunião com lideranças políticas em Belo Horizonte- Gravação de programa 20h – Encontro com lideranças políticas e religiosas de São José da Lapa e região Indira Xavier (UP)9h – Reunião com aliadas da campanha 14h – Gravação de conteúdo audiovisual da campanha 19h – Café com as mulheres na casa Tina Martins Lourdes Francisco (PCO)– Não foi informado Lorene Figueiredo (Psol)Juiz de Fora: 16h – Campanha de rua no calçadão da rua Halfeld Marcus Pestana (PSDB)9h – Compromissos internos14h – Entrevista remota com a Rede Minas15h – Entrevistas remotas com a Rádio 98 e TV Vale de DiamantinaNoite – Compromissos internos. Renata Regina (PCB)Divinópolis: 15h – Panfletagem no Mercado Municipal16h – Entrevista na TV Candidés/Portal MPA17h – Panfletagem e encontro com ferroviários18h30 – Reunião com apoiadores e apoiadoras do Centro-Oeste de Minas20h – Live com grupo MAPA Educação Romeu Zema (Novo)Juiz de Fora: 12h: Entrevista para emissora de TV 13h – Almoço com empresários, comerciantes e apoiadores15h – Comitê do Partido Novo15h30 – Caminhada pelo Calçadão da Rua Halfeld18h30 – Encontro “Pé no Chão e Minas no Coração” Vanessa Portugal (PSTU)11h10 – Panfletagem na Escola Municipal Ondina Nobre11h40 – Panfletagem com a comunidade no Bairro Céu Azul12h50 – Panfletagem na Escola Municipal de Contagem – Glória Marques Diniz19h – Participação de ato virtual em defesa dos servidores públicos federais A agenda de campanha é organizada em ordem alfabética e atualizada com os dados encaminhados pelos candidatos. Leia mais:Cão adotado pela PRF no Sul de Minas é flagrado participando de abordagem policial; veja vídeo

