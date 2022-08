Qual a importância e como fazer uma rotina de skincare adequada

A Davene preparou um guia para acertar nos cuidados com a pele durante o inverno.

As tendências vêm e vão, mas o skincare chegou para ficar. Todos os dias novos lançamentos e novas técnicas surgem para complementar a rotina de cuidados, e no inverno é importante ter atenção redobrada, pois os dias frios podem prejudicar a pele do rosto e do corpo. A Davene, marca especializada em cuidados e higiene pessoal, separou algumas dicas para ajudar a passar por essa estação com a pele macia e hidratada.

Em uma rotina de cuidados é importante entender as necessidades da pele e seguir alguns passos indispensáveis: limpar, tonificar e hidratar. Para seguir essa ordem é importante escolher produtos adequados para cada tipo de pele, como os da linha Higiporo. Os produtos Higiporo atendem todas as etapas do skincare e possuem fórmulas desenvolvidas para cada tipo de pele.

“Escolher o produto é uma etapa importante do skincare, pois é preciso entender que cada pele tem uma necessidade e usar os produtos adequados para cada momento. Com os produtos corretos em mãos, seguir cada um dos passos faz toda a diferença no resultado final”, explica José Carlos de Almeida, Pesquisador da Davene.

Segundo ainda o especialista, os passos do skincare se complementam e cada um tem sua função. “Muitas pessoas focam apenas na hidratação, mas a limpeza, por exemplo, é um passo indispensável. É nesse momento que todos os resíduos de sujeira e oleosidade são removidos da pele, deixando-a pronta para receber os outros produtos e assim apresentar um melhor resultado na rotina de skincare”.

A Água Micelar é uma solução de limpeza que conquistou uma legião de fãs nos últimos anos. Ela possui em sua composição as micelas, que são partículas que removem a sujidade da pele, oleosidade e maquiagem, por exemplo. Sua fórmula pode contribuir para uma limpeza mais completa no skincare. A Água Micelar também pode ser usada como demaquilante, mas não dispensa o uso do sabonete ou gel de limpeza.

Com a pele limpa é hora de aplicar o tônico, que irá auxiliar na remoção de impurezas e equilibrar o pH da pele e deixar aquela sensação de frescor. A linha Higiporo da Davene, possui três opções de tônicos: umectante para pele normal a seca, equilibrante para pele mista a oleosa e o adstringente para pele com acne.

“A hidratação não é a etapa mais popular atoa, sendo indispensável para todos os tipos de pele, e é o passo mais importante para manter a pele bonita e saudável. As pessoas costumam achar que peles oleosas não requerem este cuidado, porém hidratar a pele é uma ótima ação para minimizar os impactos de agentes externos como a poluição e fatores climáticos. Complementando o skincare, tomar bastante água é essencial, pois mantém a umidade da pele, auxiliando no correto funcionamento do organismo e consequentemente na eliminação de todas as toxinas que ingerimos”, afirma José Carlos, Pesquisador da Davene.

Hoje no mercado existem diversos tipos de hidratantes, com texturas e aromas diferentes. O ideal é escolher um produto multifuncional, que além de hidratar protege a pele. O Creme de Aveia Davene é uma opção perfeita para essa etapa e são três versões: clássico, suave e intenso. Todos têm Vitamina E e proteção FPS 15 deixando a pele macia e protegida.

Todo o portfólio de produtos da Davene pode ser encontrado em um revendedor mais próximo ou no site oficial da marca: www.davene.net.br

Sobre a Davene:

Com 46 anos de história, a marca é nacionalmente conhecida por revolucionar o conceito de hidratação e produtos de higiene pessoal. Atualmente cerca de 90% do portfólio de produtos Davene é vegano, livre de testes em animais. A marca atua também no mercado internacional com exportação para países como Angola, Guiné Equatorial, Guiné Bissau, Moçambique e África do Sul.

Mais informações:

www.davene.net.br | Instagram: @davene.br | Facebook: @davene.br

Com informações de Máxima Assessoria de Imprensa