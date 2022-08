Receitas de campanha já devem ser informadas à Justiça Eleitoral

Já as despesas de campanha não têm esse limite de até 72h após a realização para o registro no SPCE. A legislação prevê apenas os prazos da prestação de contas parcial e prestação de contas final para envio das informações sobre despesas. O lançamento dos gastos deve ter o detalhamento das fornecedoras e fornecedores.

DivulgaCandContas

As pessoas interessadas poderão verificar a movimentação financeira das candidatas e candidatos que concorrem às Eleições de 2022 no Sistema DivulgaCandContas, no site do TRE-MG.