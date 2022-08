Mutirão de cirurgias de catarata já realizou 350 procedimentos gratuitos em Sete Lagoas

Um relatório preliminar divulgado nesta terça-feira, 30, pelo setor de Regulação de Serviços de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde confirma que, até o momento, 350 cirurgias de catarata já foram realizadas pela Prefeitura de Sete Lagoas desde o dia 11 de julho, quando teve início o mutirão que já preparou um total de 500 pacientes para realizar o procedimento gratuito até o final de setembro. O contrato firmado junto à unidade de especialidades médicas CORE colocará fim a uma demanda reprimida acumulada há vários anos.

“Continuaremos fazendo contato com os usuários que se encontram em fila de espera afim de atender mais 700 pessoas no decorrer deste ano. Pedimos a colaboração dos que aguardam para manterem seus contatos atualizados nas unidades básicas de saúde de sua referência para que possamos ter sucesso na tentativa de preparar novos pacientes a serem contemplados para realização de tal procedimento”, pede a responsável pelo mutirão, Rafaella Espindola Amaral Rezende. Os pacientes são atendidos quando a necessidade de intervenção é identificada em consultas das unidades da Atenção Primária. Todos serão acompanhados de perto até a completa recuperação pós-cirurgia.

A contratação deste serviço com a iniciativa privada permite dezenas de atendimentos por dia em uma estrutura própria para este fim. “Agradecemos ao prefeito Duílio de Castro pela confiança nesta parceria. Atuamos nesta especialidade há 12 anos e esperamos cooperar muito para zerar esta demanda na saúde pública”, declarou Kelciléia de Oliveira, representante do CORE. A ação faz parte de um projeto que vai acabar com as filas de todas as cirurgias eletivas do município. “Iniciamos esse processo de zera fila no ano passado. Vamos continuar fazendo mutirões de outras especialidades brevemente para acabar com muita demanda da Central de Marcação, destacou Duílio de Castro.