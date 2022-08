Prefeitura chega a quase 2.800 escrituras entregues no Programa de Regularização Fundiária

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Programa Municipal de Regularização Fundiária – cumpriu mais uma etapa de um dos projetos sociais mais abrangentes da história da cidade. Foram entregues mais 125 escrituras de imóveis para moradores de três bairros. O ato foi realizado na noite desta segunda-feira, 29 de agosto, no ginásio Vinício Dias de Avelar, no bairro Nova Cidade, em clima de muita emoção.

O programa de regularização é gratuito e, somente nesta gestão, já contemplou 2.764 famílias. Desta vez, foram entregues os documentos de imóveis localizados nos bairros Interlagos, Luxemburgo e Bouganville. “Vivemos um momento histórico e de muita alegria. São milhares de famílias beneficiadas em nossa gestão. Entregamos o sonho de ter a escritura de suas residências. É até difícil de expressar com palavras a representatividade desde programa que muda a vida de tantas pessoas”, comentou o prefeito Duílio de Castro durante a solenidade que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Pastor Alcides Longo.

O trabalho da Regularização Fundiária é intenso e busca acabar com uma demanda reprimida de décadas que colocava em risco a titularidade das propriedades por questões técnicas e legais. “Nossa preocupação inicial foi fazer um levantamento de nossa realidade e percebemos muitos processos paralisados. Nossa equipe estabeleceu como prioridade muitos que precisavam finalizar detalhes técnicos e partimos para a execução. Foi o caso do Interlagos, onde uma quadra foi desmembrada em 1992 e o processo perdurava até hoje”, explica Jonas Felisberto Dias, coordenador de Ordenamento Urbano da Prefeitura de Sete Lagoas.

Além do Interlagos, moradores dos bairros Bouganville e Luxemburgo também foram contemplados. A equipe da regularização fundiária continua trabalhando firme em outros processos e nova etapa do programa deve ocorrer ainda em 2022. “O esforço da equipe não para. Nossa proposta é criar um plano para fazer novas regularizações por etapas devido à quantidade de títulos ainda a ser entregues. É óbvio que, em alguns lugares, por questões técnicas ou imóveis localizados em áreas vulneráveis, requer um pouco mais de atenção do poder público e vamos atender esta demanda”, completa Jonas Felisberto.