Momento ruim do Atlético lembra início de Cuca no clube, em 2011, quando perdeu seis jogos seguidos

Em 2011, Cuca foi contratado para substituir Dorival Júnior. O Atlético já não ia bem no Brasileiro e amargou seis derrotas seguidas com o novo treinador. Cuca estreou pelo Galo no dia 10 de agosto de 2011, contra o Botafogo, em jogo de ida da 2ª fase da Copa Sul-Americana. A equipe, que tinha o zagueiro Réver entre os titulares, perdeu por 2 a 1.

Cuca foi bastante questionado pela torcida neste início ruim no Galo, mas foi bancado por Alexandre Kalil, presidente do clube à época. A permanência de Cuca trouxe resultados. No ano seguinte, o Atlético foi vice no Brasileirão, disputando o título com o Fluminense até as últimas rodadas e alcançando uma vaga na Libertadores do próximo ano. Em 2013, ainda sob comando de Cuca, o Galo conquistou a América pela primeira vez.

Antes disso tudo, porém, Kalil teve mais um motivo para dispensar Cuca do Atlético. Na última rodada do Brasileiro de 2011, o Galo perdeu para o Cruzeiro no famoso 6 a 1, resultado que ficou marcado na história das equipes. Se ganhasse, o Alvinegro teria a chance de rebaixar o principal rival pela primeira vez.

Agora, com um desempenho quase tão complicado quanto aquele de 2011, Cuca ressalta que não existe um “remédio” para que o time volte a jogar bem. “Vão falar diversos fatores. O time está desmotivado, não tem mais a concentração de outrora. O time isso, aquilo. Mas não é um remédio que você encontra. É uma sequência de jogos, partidas, jogos bem jogados, para recuperar a autoconfiança em uma boa vitória”, explicou, após o empate com o América.

