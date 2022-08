Cruzeiro preparou surpresa das famílias para motivar jogadores antes de goleada; confira

Enquanto os jogadores cruzeirenses estavam no campo do Independência em aquecimento, os auxiliares da comissão técnica de Pezzolano preparavam as camisas que seriam utilizadas por eles em campo. Dessa vez, com uma surpresa especial: uma foto e uma mensagem das famílias dos jogadores na camisa de cada um.

“Hoje decidimos colocar uma foto e um texto das famílias nas camisas. Paulo (Pezzolano) sempre falou da importância da família em nós. São tudo para nós. Ele sempre fala que faz tudo por e para sua família. Imagina chegar depois do aquecimento e olhar uma foto de sua família, não tem como não deixar tudo no campo, dar o máximo. Com a família, sempre se pode dar um pouco mais”, afirmou o auxiliar técnico Matías Filippini.

Após o jogo, o zagueiro e capitão Eduardo Brock, que marcou um dos gols da goleada, agradeceu o Cruzeiro pela surpresa: “Graças a Deus saiu um golzinho, pra família. Obrigado e o gol foi pra eles, pois eles são especiais demais”.