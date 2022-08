Eleições 2022: Valadares e Montes Claros na rota dos candidatos ao governo de Minas nesta terça; confira a agenda

Candidatos que estão na liderança das pesquisas de intenção de votos para o governo de Minas apostam em viagens ao interior para conquistar a preferência dos eleitores. Veja como fica a agenda de todos os candidatos nesta terça-feira (30): Alexandre Kalil (PSD)Governador Valadares: 09h – Caminhada com início em frente ao Mercado Municipal11h45 – Entrevista ao MG1 InterTV dos Vales Caratinga:15h – Caminhada no centro comercial16h – Visita ao Casarão das Artes Cabo Tristão (PMB) – Não foi informada a agenda do candidato Carlos Viana (PL) Manhã – Reunião com lideranças políticas em Belo Horizonte 14h – Entrevista à Rede Minas16h30 – Entrevista para o programa O Mundo Político – TV Assembléia19h30 – Reunião com movimentos patriotas em Belo Horizonte Indira Xavier (UP) – Não foi informada a agenda do candidato Lourdes Francisco (PCO) – Não foi informada a agenda do candidato Lorene Figueiredo (Psol)Juiz de Fora 16h – Campanha no calçadão da rua Halfed Marcus Pestana (PSDB)Patos de Minas: 9h – Visita ao comitê de campanha Marcus Pestana Governador e, em seguida, atenderá a imprensa11h – Visita Hospital Regional Antônio Dias12h – Visita ao Hospital do Câncer Patrocínio: 14h – Visita Hospital Santa Casa15h – Visita ao Centro Viva Vida16h – Visita à Expocaccer17h – Encontro com a vereadora Chiquita17h30 – Retorno a Belo Horizonte Renata Regina (PCB) 12h – Ato em defesa do Hospital Sofia Feldman15h – Entrevista17h – Participação em live sobre a jornalista Ana Montenegro Romeu Zema (Novo) 12h – Entrevista para emissora de TV 13h – Almoço com integrantes do Conselho Regional de Odontologia(CRO)15h – Caminhada pelo Centro de Montes Claros 18h30 – Encontro “Pé no Chão e Minas no Coração” Vanessa Portugal (PSTU)11h – Panfletagem e conversas com trabalhadores em educação na Escola Municipal Helena Abdala em BH14h – Gravação de material de campanha18h – Panfletagem e conversas com trabalhadores em educação na escola Ulisses Guimarães em BH A agenda de campanha é organizada em ordem alfabética e atualizada com os dados encaminhados pelos candidatos.

Hoje em Dia