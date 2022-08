Hospital de Congonhas terá que reintegrar dirigente sindical que denunciou falta de máscaras contra a Covid-19

A Justiça do Trabalho determinou a reintegração imediata de uma dirigente sindical de um hospital de Congonhas, que foi dispensada por justa causa após denunciar, em entrevista numa rádio local, no início da pandemia, o não fornecimento de EPI’s, como máscara, na unidade de saúde. A decisão é da Segunda Turma do TRT-MG, que manteve a sentença do primeiro grau.

Os julgadores consideraram improcedente o inquérito judicial para a apuração de falta grave da trabalhadora. Foi determinada a reversão da justa causa com a reintegração ao emprego e o pagamento dos salários vencidos pelo período da suspensão do contrato de trabalho. A empregadora foi condenada ainda ao pagamento de R$ 5 mil de indenização pelos danos morais causados à trabalhadora.

A técnica de enfermagem foi suspensa por cinco dias, acusada de ter espalhado, por grupo de aplicativo de mensagens, “notícias falsas, notadamente em relação ao fornecimento de EPI’s”. Em seguida a empregadora dispensou a trabalhadora, por justa causa sob acusação de falta gravíssima. Mas para o juízo de 1º grau o motivo da suspensão teria sido a entrevista da trabalhadora a uma rádio local, o que não configura falta grave, uma vez que a trabalhadora exercia atividade sindical.

O juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria, que avaliou o recurso do hospital explicou que a dispensa do dirigente sindical é vedada a partir do registro da candidatura a um cargo de direção ou representação até um ano após o final do mandato, inclusive para suplentes. “Sendo a única exceção a falta grave, devidamente apurada. Mas o julgador também entendeu que não houve motivo para a dispensa e manteve a anulação da justa causa.

Secretaria de Comunicação Social- TRT 3ª Região