Assistência Social realiza mutirão para novas inscrições do Cadastro Único do Governo Federal

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – informa que realizará mutirão para novas inscrições do Cadastro Único do Governo Federal até o dia 22 de setembro, nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) do município. A pessoa interessada deverá, na data estipulada, procurar o CRAS de referência de seu bairro.

“Realizaremos este mutirão para fazer novos cadastros, tendo em vista o aumento da procura por benefícios sociais em nossa cidade. Reforçamos que este mutirão é apenas para realizar novos cadastros. Quem deseja atualizar um cadastro já ativo deverá ligar para fazer um agendamento para outra data”, comenta Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Confira programação abaixo:

CRAS BERNARDO VALADARES: DIA 01/09 (QUINTA-FEIRA)

CRAS JK: DIA 02/09 (SEXTA -FEIRA)

CRAS CIDADE DE DEUS: DIA 08/09 (QUINTA-FEIRA)

CRAS MONTE CARLO: DIA 08/09 (QUINTA FEIRA)

CRAS BARREIRO: DIA 08/09 (QUINTA -FEIRA)

CRAS BRASÍLIA: DIA 09/09 (SEXTA FEIRA)

CRAS QUINTAS DA VARGINHA: DIA 14/09 (QUARTA -FEIRA)

CRAS VÁRZEA: DIA 14/09 (QUARTA- FEIRA)

CRAS CENTRO: DIA 15/09 (QUINTA-FEIRA)

CRAS JARDIM DOS PEQUIS: DIA 16/09 (SEXTA-FEIRA)

CRAS MONTREAL: DIA 22/09 (QUINTA-FEIRA)

Quem tiver qualquer dúvida, deve entrar com contato com os seguintes números, no setor de Cadastro Único e também agendamento para atualização de cadastro: (31) 3771-5450 | 3772-9983 | 3774-6613 | 3772-7692 | 3776-5856.