Conselho Municipal da Igualdade Racial convoca eleições para representantes da sociedade civil

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – por meio do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) – de acordo com suas atribuições que lhe conferem a Lei nº 8.564, de 04 de maio de 2016, que “dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial”, convoca eleições para escolha de conselheiros(as) representantes da sociedade civil para o restante do mandato de 2022/2023 por motivo de vacância dos cargos.

A eleição será realizada no dia 26 de setembro de 2022, segunda-feira, de 09h às 11h30, na Central dos Conselhos de Políticas Sociais (Rua João Pessoa, 234 – Canaã).

Cronograma

26/08/2022 a 05/09/2022: Convocação da sociedade civil

08/09/2022 a 16/09/2022: Habilitação para candidatar

19/09/2022 Julgamento da habilitação

19/09/2022 Comunicado da Habilitação

20/09/2022 e 21/09/2022: Interposição de Recurso

22/09/2022: Publicação do Resultado

26/09/2022: Eleição

27/09/2022: Publicação dos resultados e indicação dos representantes

Confira o edital acessando o link abaixo.

Serviço

Eleição para suprir vacância de representantes da sociedade civil

Data: 26 de setembro

Horário: 09h às 11h30

Local: Central dos Conselhos de Políticas Sociais

Endereço: Rua João Pessoa, 234 – Canaã, Sete Lagoas

Telefone: (31) 3771-9099

Confira no edital publicado na sexta-feira (26), acessando o link: Diário Eletrônico Oficial do Município de Sete Lagoas.