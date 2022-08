Boletim Epidemiológico: BCG está suspensa temporariamente em Sete Lagoas, até que o Ministério da Saúde envie novas doses

Contaminação por Covid e isolamento domiciliar seguem em queda em Sete Lagoas.

Sete Lagoas chega nesta segunda-feira, 29 de agosto a 42.050 casos de Covid-19 contabilizados desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 141 contaminados desde a última terça-feira, 23: 94 mulheres e 47 homens. São 122 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 19.379 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 93 pessoas em isolamento domiciliar (31 a menos que na semana passada), 41.256 casos curados e 74.229 testes negativos. Com um óbito registrado na última semana, ocorrido na Santa Casa de Belo Horizonte no dia 18 de junho, uma mulher de 72 anos, a cidade soma 697 óbitos desde o início da pandemia. Há dois internados em UTI, ambos de Sete Lagoas (um no Hospital Nossa Senhora das Graças e outro no Hospital Municipal) e sete em enfermaria: cinco de Sete Lagoas, um de Capim Branco e um de Santana de Pirapama. Cinco deles com teste positivo e quatro aguardando exames.

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 34ª semana epidemiológica do ano apresentou 155 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, uma redução de 19,7% em relação à semana anterior, que teve 193 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes caiu para 0,63 contaminados de 21 a 27 de agosto; foi de 0,79 de 14 a 20/08; de 0,91 de 7 a 13/08; de 1,42 de 31 de julho a 6 de agosto; de 1,62 de 24 a 30/07; de 2,14 contaminados entre 17 e 23/07; e de 2,72 entre 10 e 16/07. Em relação aos óbitos, em janeiro foram 19, fevereiro teve 32, março contabilizou dez e, abril, dois óbitos. Maio não teve mortes por Covid. Junho fechou com oito óbitos e em julho foram seis registros. Agosto segue com três óbitos.

Vacinação Covid

Segue a imunização contra a Covid em crianças de 4 anos de idade. Para esta idade a indicação é da vacina Coronavac e as doses são limitadas devido à baixa remessa enviada pelo Ministério da Saúde. De 08h às 16h, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. De 08h às 18h30, nas UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos: identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão do SUS e CPF.

Também continuam disponíveis a 4ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) em pessoas a partir de 40 anos e também a 3ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Janssen) em pessoas a partir de 18 anos, nas mesmas 19 salas de vacinação. Documentos: identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. Todas as demais doses para pessoas a partir de 5 anos seguem sendo aplicadas também nesses locais.

Vacinação BCG

A Secretaria Municipal de Saúde informa a vacinação de BCG está suspensa em todas as salas de vacinação das unidades da Atenção Primária. A imunização já estava sendo realizada em sistema de rodízio devido à redução de remessas de doses do imunizante pelo Ministério da Saúde e agora foi interrompida pela completa falta de repasse.

O calendário vacinal da BCG será retomado assim que novas doses chegarem para Sete Lagoas. A Secretaria Municipal de Saúde manterá o cidadão informado por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Sete Lagoas.

Meningo C

Segue vacinação de trabalhadores da saúde a partir de 40 anos com a vacina Meningo C. O imunizante ajuda a proteger contra o tipo C da doenc¸a meningocócica, que pode evoluir para meningite e outras doenças graves causadas pelas bactérias meningocócicas. Locais, de 08h às 16h30: ESF Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; UBS: Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. Locais, de 08h às 18h30: UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos: Identidade com foto, CPF e comprovante que trabalha na saúde. Profissionais da área com outras idades serão contemplados quando novas remessas do imunizante forem entregues.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.413 adultos e a 2ª dose em 178.535. Receberam 1ª dose da Janssen 5.951 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 16.126 vezes e a 2ª dose foi aplicada em 10.278 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 119.132 pessoas e a 2ª dose de reforço em 40.373 pessoas. Ao todo, 556.808 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 26 de agosto. A 1ª dose foi aplicada em 85,4% da população e a 2ª dose em 77,4%, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021.

O próximo boletim epidemiológico será divulgado na segunda-feira, dia 5 de setembro. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus