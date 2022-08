Via 040 divulga cronograma semanal de obras e serviços na BR- 040

Segunda-feira (29/08) a sexta-feira (02/09)

Em continuidade ao trabalho semanal de manutenção da rodovia BR-040, a Via 040 está atuando em diversos pontos da rodovia. A seguir, a relação de intervenções nas faixas de rolamento, atividades que demandam maior atenção do motorista pela possibilidade de retenções no trecho.

No trecho do Entorno do DF e na Região Metropolitana de Belo Horizonte as obras com alteração de tráfego (estreitamento) são executadas entre 21h e 5h. Demais serviços e trechos as atividades são executadas entre 7h e 17h.

Melhoria de asfalto

João Pinheiro (MG), km 197,6; Sentido: RJ>DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 246,15; Sentido: DF>RJ; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 247,015; Sentido: DF>RJ; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Três Marias (MG), km 303,9; Sentido: RJ>DF; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 324,1; Sentido: DF>RJ; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Felixlândia (MG), km 325,9; Sentido: RJ>DF; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Curvelo (MG), km 383,8; Sentido: DF>RJ; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Curvelo (MG), km 384,87; Sentido: DF>RJ; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Curvelo (MG), km 394,2; Sentido: RJ>DF; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Paraopeba (MG), km 442,28; Sentido: DF>RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Caetanópolis (MG), km 449,08; Sentido: DF>RJ; Local: faixa esquerda ; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 606; Sentido: RJ>DF; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Congonhas (MG), km 611; Sentido: DF>RJ; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Congonhas (MG), km 611; Sentido: RJ>DF; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Conselheiro Lafaiete (MG), km 619,35; Sentido: RJ>DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Ressaquinha (MG), km 682,4; Sentido: DF>RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Alfredo Vasconcelos (MG), km 690,7; Sentido: DF>RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Oliveira Fortes (MG), km 726,25; Sentido: DF>RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Melhoria de segurança (defensas, muretas, telas)

Paracatu (MG), km 17,35; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 17,66; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 17,705; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 33; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 36,17; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 36,765; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 38,555; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 39,5; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 39,52; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 43,04; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 43,195; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 43,195; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 44,19; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 44,21; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 50,495; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 140,1; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 193,8; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 197,9; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 226,6; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 232,35; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 232,88; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 233,06; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 244,97; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 245,27; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 246,35; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 253,2; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 253,2; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 255,2; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 268,08; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 268,4; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Três Marias (MG), km 272,6; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Três Marias (MG), km 273; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Três Marias (MG), km 295,9; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Ribeirão das Neves (MG), km 512,1; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Contagem (MG), km 529,6; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Melhoria de drenagem

Paracatu (MG), km 34,22; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 35; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 38,98; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 41,88; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 41,9; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 43; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 243,66; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 243,85; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 244,94; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 245,995; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 246,15; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 246,16; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 246,33; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 247,45; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 247,52; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 248,995; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 249,2; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 249,28; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 249,44; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 249,45; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 249,67; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 250; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 250,26; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Três Marias (MG), km 317,6; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Três Marias (MG), km 317,8; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Três Marias (MG), km 318,5; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Três Marias (MG), km 318,95; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Curvelo (MG), km 422,8; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 428,2; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 439,9; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Caetanópolis (MG), km 448,2; Sentido: DF>RJ; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Esmeraldas (MG), km 502,35; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Anel Rodoviário de BH (MG), km 533,3; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Anel Rodoviário de BH (MG), km 534,6; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Anel Rodoviário de BH (MG), km 538,035; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Anel Rodoviário de BH (MG), km 539,18; Sentido: Nos dois sentidos; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Cristiano Otoni (MG), km 647,97; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 750,24; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 751,97; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 762,7; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 763,25; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 763,9; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 765; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 765,6; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 765,62; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 765,85; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 766,48; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 768,59; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 770,45; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 771,2; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 771,2; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 771,25; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 771,81; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Melhoria em encostas

Ribeirão das Neves (MG), km 508; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Ribeirão das Neves (MG), km 510,85; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Itabirito (MG), km 580,8; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Melhoria de sinalização (faixas)

João Pinheiro (MG), km 125,5; Sentido: Nos dois sentidos; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

João Pinheiro (MG), km 129,8; Sentido: Nos dois sentidos; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

João Pinheiro (MG), km 140; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 140; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 142,6; Sentido: Nos dois sentidos; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

João Pinheiro (MG), km 201; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 201; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 205; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 205; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 208; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 208; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 224,9; Sentido: Nos dois sentidos; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Três Marias (MG), km 274; Sentido: Nos dois sentidos; Local: faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Esmeraldas (MG), km 500; Sentido: DF>RJ; Local: faixa esquerda ; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 525; Sentido: RJ>DF; Local: faixa esquerda ; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 530; Sentido: DF>RJ; Local: faixa esquerda ; Alteração: estreitamento

Contagem (MG), km 530; Sentido: RJ>DF; Local: faixa esquerda ; Alteração: estreitamento

Nova Lima (MG), km 559,5; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Nova Lima (MG), km 564,5; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Nova Lima (MG), km 564,5; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Nova Lima (MG), km 569,5; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

A programação completa, incluindo outras atividades, pode ser acessada na página da concessionária. Condições de tráfego na via 24h pelo Twitter: @via040. Os locais são sinalizados e o motorista deve reduzir a velocidade para contribuir com a segurança do trânsito.

Assessoria de Imprensa/Via 040