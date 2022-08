Vagner Mancini afirma que Coelho merecia a vitória contra o Atlético

O técnico Vagner Mancini disse que o América merecia ter ganhado o clássico. E lamentou as chances perdidas, como o pênalti batido por Henrique Almeida e o chute, no finalzinho, de Aloisio, ambos defendidos pelo goleiro Everson, do Atlético. “Eu acho que merecia, em função do pênalti e dessa chance, mas em termos de volume de jogo foi bem equilibrado. eu saio com gosto amargo na boca porque nós poderíamos ter vencido novamente o Atlético, que é uma equipe bem montada, o Cuca tem peças muito interessantes”.

O treinador disse que hoje tem muitas opções no banco e, por isso, pôde montar uma zaga diferente da que vinha jogando, com Éder e Ricardo Silva. E explicou que a mudança foi para tentar segurar o atacante Hulk. “Hoje a opção do Ricardo Silva é porque eu precisava de um jogo mais bruto em cima do Hulk, que reconhecidamente é um atleta que faz a diferença em campo”.

Para Mancini, a melhora do time durante a competição tem a ver com o equilíbrio dos jogadores. “Eu acho que a grande mudança foi você ter uma equipe equilibrada no defender e no atacar, sabendo que nós podemos melhorar um pouquinho no aspecto ofensivo ainda”, afirmou.