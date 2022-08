Cuca diz que Vargas deve voltar a ser relacionado no próximo jogo

O técnico Cuca disse que Vargas deve ganhar uma nova chance no Atlético já a partir da próxima rodada, quando o Galo enfrenta o Atlético-GO, domingo, às 18h, em Goiânia. O jogador não vem sendo relacionado nas últimas partidas, desde que foi expulso contra o palmeiras, na Libertadores, e deixou de ser uma opção para a cobrança de pênaltis. O atacante foi um dos atletas mais questionados pelos torcedores durante protesto no CT do Galo.