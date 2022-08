Cruzeiro terá semana decisiva, que pode levar o time de volta à Série A

O Cruzeiro terá dois jogos importantíssimos nesta semana, que pode decretar o retorno do time à elite do futebol brasileiro. Na terça-feira, às 19h, vai enfrentar o Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão. Para esta partida, o técnico Paulo Pezzolano volta a dirigir a equipe, depois de cumprir suspensão pela expulsão contra o Grêmio. O Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo no STJD e o treinador tem presença garantida nas próximas duas partidas.

O jogo de domingo será contra o Criciúma, no Mineirão, às 16h. São esperadas cerca de 50 mil pessoas no confronto, que pode valer o acesso à Série A, caso a Raposa vença as duas partidas. Até o diretor da SAF Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, garantiu que irá ao estádio. O Cruzeiro lidera com 57 pontos, 19 a mais que o Londrina, quinto colocado. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de acesso, neste momento, são de 99.999% e de 96,3% do clube ser campeão da Série B.

