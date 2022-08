Luta contra Diabetes: Campanha defende exame obrigatório de glicemia nos atendimentos de urgência

Paola Simam está entre os diabéticos que defendem o exame de glicemia nas urgências dos hospitais. “As pessoas já podem se cuidar, como aconteceu comigo, de forma correta para evitar as consequências graves da doença”.

Participam da campanha 22 associações e dois institutos de diabetes em Belo Horizonte e em Cambuí, no Sul de Minas. “É preciso que as pessoas tenham acesso gratuito ao exame de glicemia antes que a doença seja instalada em sua forma grave”, alerta a presidente do grupo Coalização Vozes, Vanessa Pirolo.